Geleneksel şarküterimizin vazgeçilmezi fermente sucuk eskiden manda etinden yapılırdı ancak azalan manda nüfusu ve bakım zorluklarından dolayı yıllar içinde kayboldu. Günümüzde bulmanın çok zorlaştığı manda eti sığır etine kıyasla %40 daha az kolesterol, %55 daha az kalori içerir ve doymuş yağ oranı daha düşüktür. Ayrıca manda eti, sığır etine kıyasla tam yüzde 11 daha fazla protein ve mineral oranına sahiptir.

Çiftliğimizde serbest gezen mandaların eti sucuğumuzun büyük kısmını oluşturur. İdeal lezzeti yakalamak adına sucuğa manda etinin yanında çiftliğimizde yetiştirdiğimiz danaların etini de ekliyoruz.

Butik ve limitli bir üretimimiz vardır. Çok adetli siparişler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.