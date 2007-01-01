X
HOŞ GELDİNİZ
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Şifremi Unuttum
HENÜZ ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?
Kolayca üye olabilirsiniz.
Güvenli Alışveriş Güvenli Alışveriş
300 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz 900 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz
Aynı Gün Kargo İmkânı Aynı Gün Kargo İmkânı
Koşulsuz Şartsız İptal ve İade Koşulsuz Şartsız İptal ve İade
Soğuk Teslimat Soğuk Teslimat
İlk Siparişe Özel 10% İndirim İlk Siparişe Özel 10% İndirim
Neden Babaevi Fermente Manda Sucuğu?

Geleneksel şarküterimizin vazgeçilmezi fermente sucuk eskiden manda etinden yapılırdı ancak azalan manda nüfusu ve bakım zorluklarından dolayı yıllar içinde kayboldu. Günümüzde bulmanın çok zorlaştığı manda eti sığır etine kıyasla %40 daha az kolesterol, %55 daha az kalori içerir ve doymuş yağ oranı daha düşüktür. Ayrıca manda eti, sığır etine kıyasla tam yüzde 11 daha fazla protein ve mineral oranına sahiptir.

Çiftliğimizde serbest gezen mandaların eti sucuğumuzun büyük kısmını oluşturur. İdeal lezzeti yakalamak adına sucuğa manda etinin yanında çiftliğimizde yetiştirdiğimiz danaların etini de ekliyoruz.

Butik ve limitli bir üretimimiz vardır. Çok adetli siparişler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Neden Babaevi Sucuk?

Piyasa sucuklarının aksine sucuğumuzu yağlandırmak için kavram yağı değil çok daha maliyetli olan kuzu döşünü kullanıyoruz. Tek işimiz sucuk olduğu için etin antrikot, bonfile gibi en değerli kısımlarını da sucuğa ekliyoruz. Sonuç olarak tamamen etten yapılmış yoğun bir sucuk tüketmiş oluyorsunuz.

Sucuk dolumunda piyasada kullanılan sentetik bağırsağın aksine doğal bağırsak kullanıyoruz.

Sucuklarımızı ısıl işleme sokmadan geleneksel yöntem ile açık havada asarak kurutuyoruz. Günler süren bu fermantasyon işleminden sonra sucuklarımız sizler için hazır hale geliyor.

Sıkça Sorulan Sorular ?
| Yorumlar
Babaevi'ni Deneyenlerin Yorumları
Serhat Özdemir
Manda sucukları gerçekten başarılı. Etin dogallığını hissetmek mümkün. Farklı bir aroması var mandadan dolayı herhalde biz sevdik
Belis Dizer
Sucuk tadının ete ne kadar yakın olabileceğini kanıtlıyorlar Sucugu tattığınızda, sanki taze kesilmiş bir et parçasını yiyor gibi hissettim. Ben cok beğendim tavsiye ediyorum
Fikret Gönder
Pişirirken manda eti öyle güzel kokuyor ki tadına doyulmaz bir sucuk ekmek yemenize bakar benden söylemesi :)
Tüm Yorumları Göster
Son Tariflerimiz
Yılın son akşam yemeğinde masanın en havalı ve en popüler tarifini denemeye hazır mısınız? Bu yıl yine Christmas sofralarında çam ağacı figürlü sunumlar öne çıkıyor.
Yılın Son Aşkı: Manda Sucuğu ve Beyaz Peynirli Çam Ağacı
Sucuk, kaşar, biber ve domatesi doğrayıp bir kasede karıştırıyoruz. Süt ve yağı karıştırıp serdiğimiz bir yufkayı ıslatıyoruz.
Sucuklu Börek Tarifi
Bu sefer, geleneksel humusu manda sucuğuyla birleştirerek nefis bir uyum yakaladık. Siz de yılbaşı sofranızda farklı tadlara şans vermeye hazır olun!
Yılbaşı Sofranızda Lezzet Şöleni: Manda Sucuklu Humus
Tüm Tarifler
hesabım
anasayfa
hikayemiz
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.