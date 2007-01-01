Geleneksel şarküterimizin vazgeçilmezi fermente sucuk eskiden manda etinden yapılırdı ancak azalan manda nüfusu ve bakım zorluklarından dolayı yıllar içinde kayboldu. Günümüzde bulmanın çok zorlaştığı manda eti sığır etine kıyasla %40 daha az kolesterol, %55 daha az kalori içerir ve doymuş yağ oranı daha düşüktür. Ayrıca manda eti, sığır etine kıyasla tam yüzde 11 daha fazla protein ve mineral oranına sahiptir.
Çiftliğimizde serbest gezen mandaların eti sucuğumuzun büyük kısmını oluşturur. İdeal lezzeti yakalamak adına sucuğa manda etinin yanında çiftliğimizde yetiştirdiğimiz danaların etini de ekliyoruz.
Butik ve limitli bir üretimimiz vardır. Çok adetli siparişler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Piyasa sucuklarının aksine sucuğumuzu yağlandırmak için kavram yağı değil çok daha maliyetli olan kuzu döşünü kullanıyoruz. Tek işimiz sucuk olduğu için etin antrikot, bonfile gibi en değerli kısımlarını da sucuğa ekliyoruz. Sonuç olarak tamamen etten yapılmış yoğun bir sucuk tüketmiş oluyorsunuz.
Sucuk dolumunda piyasada kullanılan sentetik bağırsağın aksine doğal bağırsak kullanıyoruz.
Sucuklarımızı ısıl işleme sokmadan geleneksel yöntem ile açık havada asarak kurutuyoruz. Günler süren bu fermantasyon işleminden sonra sucuklarımız sizler için hazır hale geliyor.